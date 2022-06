Résultat de la législative à Bréval : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bréval sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bréval. En direct 18:42 - La Nupes invisible dans la localité la semaine passée Le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,84% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier à Bréval. Ce score est toutefois à mettre en perspective avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 14,83%, 3,84%, 0,77% et 2,3% en avril. Autrement dit une réserve de voix de 21,74% à gauche. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Bréval ? Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Avec 29,45% des voix, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bréval lors du premier tour de la législative le 12 juin dernier. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains la suivent grâce à 24,35% et 16,75% des votes. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Bréval ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent toujours plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour le second tour des élections législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,82% dans la ville. Le taux d'abstention était de 18,49% au premier tour. L'annonce des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est très bas durant de ce type d'élection. Le week-end dernier, 53,54% des personnes aptes à participer à une élection à Bréval avaient pris part à l'élection. 10:30 - Les élections sont reparties à Bréval ! Des bureaux de vote ouverts plus longtemps Les clés de ce second tour des législatives 2022 à Bréval sont limpides : la commune ne compte qu'une seule circonscription où s'affrontent les finalistes. Les votants ont jusqu'à 20 heures en fin de journée pour aller voter. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour diminuer le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Bréval - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bréval aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Laurent Morin Rassemblement National Bruno Millienne Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bréval - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bréval

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 9ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bréval Bruno Millienne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 26,34% 24,35% Laurent Morin (Ballotage) Rassemblement National 22,45% 29,45% Victor Pailhac Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,25% 15,84% Pauline Winocour Lefevre Les Républicains 10,22% 16,75% Christophe Le Hot Reconquête ! 5,44% 6,28% Magà Ettori Ecologistes 3,27% 2,49% Babette de Rozieres Divers droite 2,91% 1,31% Fatma Lamir Divers 2,82% 0,52% Aïda Czap Ecologistes 1,80% 0,92% Philippe Gommard Divers extrême gauche 0,95% 0,92% Rachid Zerouali Divers droite 0,81% 0,39% Dominique Martin Divers extrême gauche 0,48% 0,79% Aïcha Ihia Divers 0,24% 0,00% Marion Sabine Levrard Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bréval Taux de participation 47,06% 53,54% Taux d'abstention 52,94% 46,46% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,48% 0,39% Nombre de votants 43 747 779

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Bréval est désormais officiel. C'est le candidat Rassemblement National qui a encaissé le plus de bulletins de votes auprès des 1455 citoyens de Bréval votant dans la 9ème circonscription des Yvelines. Reste encore à déterminer si les habitants des 86 autres communes faisant partie de la 9ème circonscription des Yvelines feront les mêmes choix que ceux de Bréval. Laurent Morin a collecté 29% des suffrages. Bruno Millienne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pauline Winocour Lefevre (Les Républicains) récupèrent dans l'ordre 24% et 17% des suffrages. La participation représente 54% des habitants autorisés à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 676 non-votants).

Législatives 2022 à Bréval : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Bréval seront amenés à participer aux législatives 2022 le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 30% des suffrages au premier tour à Bréval. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28% et 15% des votes. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, en fin de compte, arrivé en tête du second tour en réunissant 51% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 49% des voix. Les électeurs de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?