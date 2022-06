Résultat des législatives à Briatexte - Election 2022 (81390) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette localité ? Cinq années plus tôt, durant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 56,33% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Briatexte, contre une participation de 49,54% au dernier round.

Les indications nationales des dernières heures auront probablement un écho à Briatexte. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé la majorité dans les sondages avant la fin de campagne. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. Lors de la présidentielle, à Briatexte, Marine Le Pen se propulsait à la première position au 1er round de l'élection avec 25,1% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,85%, puis Emmanuel Macron à 22,52% et Jean Lassalle, quatrième à 8,84%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 22,85% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Briatexte le dimanche 10 avril. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,75% et 2,09% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 28,69% pour la Nupes pour ces législatives à Briatexte.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Briatexte ( Tarn ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme tous les Français. Vers quel prétendant se tourneront-ils ? Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 25% des voix au premier tour à Briatexte. La candidate d'extrême droite avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23% et 23% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron était, 15 jours plus tard, arrivé en tête du second tour grâce à 54% des suffrages face à Marine Le Pen (46%). Les administrés de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?