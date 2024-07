Résultat des législatives 2024 à Brens (81600) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fait baisser la gauche à Brens

La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Front populaire ? La question revient avec plus de force encore pour ce 2e tour. Une première réponse : l'attelage a obtenu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Brens, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,62% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 24,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 30,75% à l'époque.