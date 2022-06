Résultat de la législative à Buis-les-Baronnies : 2e tour en direct

19/06/22 17:32

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Buis-les-Baronnies sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Buis-les-Baronnies. En direct 17:32 - Quel résultat pour le deuxième tour des élections à Buis-les-Baronnies ? Grâce à 39,34% des votes, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Buis-les-Baronnies le 12 juin dernier pour le 1er tour des élections législatives. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 25,98% des votes. A la troisième place, la candidature Rassemblement National recueille 15,06% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives à Buis-les-Baronnies La publication des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est trop haut durant de ce type de scrutin. Dimanche dernier, 47,65% des personnes en capacité de voter à Buis-les-Baronnies avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Comment votent d'habitude les citoyens de cette commune ? Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la présidentielle, 26,98% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 25,38% au premier tour. 10:30 - Le verdict des élections à Buis-les-Baronnies sera dévoilé ce soir ! La cité de Buis-les-Baronnies n'est concernée que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. Seuls les finalistes qualifiés la semaine passée se soumettent au vote pour ce deuxième volet de l'élection législative à Buis-les-Baronnies. Découvrez le nouveau député dès 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Buis-les-Baronnies - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Buis-les-Baronnies aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Célia de Lavergne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Marie Pochon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Buis-les-Baronnies - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Buis-les-Baronnies

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Buis-les-Baronnies Marie Pochon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 35,49% 39,34% Célia de Lavergne (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,50% 25,98% Philippe Dos Reis Rassemblement National 15,90% 15,06% Paul Berard Les Républicains 15,87% 8,70% Virginie Raynal Reconquête ! 3,41% 4,88% Alain Maurice Divers gauche 3,33% 2,33% Sylvie Martin Droite souverainiste 1,47% 2,97% Charly Champmartin Divers extrême gauche 1,02% 0,74% Elise Blanchard Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Buis-les-Baronnies Taux de participation 57,74% 52,35% Taux d'abstention 42,26% 47,65% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30% 0,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 1,15% Nombre de votants 64 034 957

Le résultat de l'élection législative à Buis-les-Baronnies est tombé. Dans la 3ème circonscription de la Drôme, les 1828 habitants de Buis-les-Baronnies ont jeté leur dévolu sur la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les citoyens enregistrés sur les listes électorales dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 52%, ce qui représente 957 votants. Attention, le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Drôme peut encore évoluer si les électeurs des 238 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Buis-les-Baronnies. Marie Pochon a recueilli 39% des voix. Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Dos Reis (Rassemblement National) la suivent grâce à 26% et 15% des voix.

Législatives 2022 à Buis-les-Baronnies : les enjeux

Les citoyens de Buis-les-Baronnies (26170) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 27,6% des votes au premier tour à Buis-les-Baronnies. Le président de "La France Insoumise" avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,6% et 16,2% des voix. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait cependant forcé les électeurs de Buis-les-Baronnies à jeter leur dévolu sur un autre porte-drapeau pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était, à la fin, arrivé en tête du second tour en empochant 61,3% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 38,7% des suffrages. La gauche rassemblée recevra-t-elle la confiance des citoyens de cette localité à l'image du premier tour de la présidentielle ?