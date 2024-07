Résultat des législatives 2024 à Taulignan (26770) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 26% à 31,11% pour la gauche à Taulignan Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Taulignan, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 31,11% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une progression en comparaison des 28,19% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 50% à l'époque.

20:58 - Taulignan fait partie des rares zones où le RN n'a pas progressé Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Taulignan semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Le résultat de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de ces élections des députés localement, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être l'espoir de s'imposer. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Taulignan avait vu en revanche le binôme Nupes s'imposer avec 28,19%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 23,4%. Au second tour cette fois, le premier rang local reviendra au ticket Ensemble ! Avec 50,00% contre 50,00% pour les perdants. Mais c'est Célia de Lavergne (Ensemble !) qui l'emportait cette fois, avec 50,00%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 50,00%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Grâce à 39,19% des suffrages, Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Taulignan, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour des législatives. En deuxième place, Marie Pochon (Front populaire) recevait 31,11%. Ensuite, Lander Marchionni (Majorité présidentielle) glanait 17,68% des votants. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la ville, puisque c'est Marie Pochon qui y devançait ses adversaires, avec 37,96% devant Adhémar Autrand avec 32,26% et Lander Marchionni avec 19,09%.

19:21 - Participation aux législatives à Taulignan : une hausse par rapport aux européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des scrutins électoraux passés. En comparaison des européennes de cette année, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Taulignan s'est réduite, atteignant 23,1%. Début juin, lors du scrutin européen, 34,7% des électeurs de Taulignan (26) avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 37,27% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Taulignan, la grande inconnue de ces législatives 2024 reste l'abstention À Taulignan, le niveau d'abstention constitue un facteur essentiel des élections législatives 2024. 23,1% des électeurs de Taulignan ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 41,27% au premier tour et 43,1% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Taulignan ? Il y a deux ans, pour le second tour de la présidentielle, 20,26% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 17,34% au premier tour.

17:29 - Taulignan : enjeux locaux et perspectives électorales La démographie et le profil socio-économique de Taulignan contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec 43,22% de population active et une densité de population de 49 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,72% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (64,96%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 774 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,50%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,4%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,15%, comme à Taulignan, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.