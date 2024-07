Résultat des législatives 2024 à Suze-la-Rousse (26790) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quelles sont les options de reports des voix pour la gauche à Suze-la-Rousse ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va encore s'intensifier ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,76% des votes à Suze-la-Rousse. Une évolution de 1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On découvrira ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 39,37% à l'époque.

20:58 - Suze-la-Rousse fait partie des rares communes où le Rassemblement national n'a pas avancé ces 2 dernières années A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella à ces législatives 2024 sera très instructif. Alors qu'on a vu environ 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Suze-la-Rousse semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Des législatives favorables pour le bloc présidentiel la dernière fois A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Suze-la-Rousse, dans ce scénario très différent de 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Suze-la-Rousse, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 25,67% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 27,24% pour Paul Berard (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 60,63%. C'est donc Célia de Lavergne (Ensemble !) qui prenait l'avantage.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux élections législatives à Suze-la-Rousse ? Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) a réuni 48,55% des suffrages à Suze-la-Rousse le 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives. Marie Pochon (Union de la gauche) et Lander Marchionni (Majorité présidentielle) suivaient en ramassant respectivement 18,76% et 18,44% des votants à l'échelle de la métropole. La tête de la course était sensiblement différente dans l'ensemble de la 3ème circonscription de la Drôme, puisque c'est Marie Pochon qui s'y taillait la part du lion, avec cette fois 37,96% devant Adhémar Autrand avec 32,26% et Lander Marchionni avec 19,09%. De quoi provoquer un match différent aux électeurs de la commune au second tour.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives 2024, quelle est l'abstention à Suze-la-Rousse ? L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Le 1er tour des élections législatives 2024 à Suze-la-Rousse a connu une participation de 75,21%, supérieure de 13 points à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 62,3% des inscrits sur les listes électorales de Suze-la-Rousse avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 57,97% lors du scrutin de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 75,21% de participation lors du 1er tour des législatives à Suze-la-Rousse À Suze-la-Rousse, le niveau d'abstention constitue indiscutablement un critère crucial de ce scrutin législatif 2024. Dans la localité, le taux d'abstention lors du premier tour des législatives 2024 était de 24,79%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,9% au premier tour. Au second tour, 49,47% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 17,66% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 16,83% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait en mesure de ramener les électeurs de Suze-la-Rousse vers les urnes.

17:29 - Suze-la-Rousse et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La structure démographique et socio-économique de Suze-la-Rousse définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,0% et une densité de population de 67 hab/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le taux de familles possédant au moins une automobile (75,59%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 924 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,1%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Suze-la-Rousse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,88% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.