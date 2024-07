Résultat des législatives 2024 à la Bégude-de-Mazenc (26160) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un potentiel de 54,56% au 2e tour pour la gauche à la Bégude-de-Mazenc La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La question se pose avec plus d'accuité encore pour ce second tour. Premier indicateur : le bloc a obtenu plus de 28% des voix au niveau de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à la Bégude-de-Mazenc, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 35,08% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 36,53% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre 54,56% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - La Bégude-de-Mazenc fait partie des rares communes où l'extrême droite n'a pas progressé ces dernières années Le résultat des élections législatives au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Alors qu'on a vu environ 15 points gagnés par le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, La Bégude-de-Mazenc semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Les résultats des dernières élections, un indice pour les législatives 2024 à la Bégude-de-Mazenc ? Le résultat obtenu par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi une des clés au niveau local pour le second tour de cette élection 2024. Après avoir échoué en 2022 dans la commune, le RN a cette fois une possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Aux législatives à l'époque à la Bégude-de-Mazenc, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,89% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 36,53% pour Marie Pochon (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,56%. Marie Pochon s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel verdict pour le RN au second tour à la Bégude-de-Mazenc ? Selon les toutes dernières projections établies à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de décrocher entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient entre 95 et 125 députés. Il faut bien entendu prendre en compte les particularités locales. Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) a collecté 39,94% des votes à la Bégude-de-Mazenc dimanche 30 juin dernier, au soir du premier round des législatives. Marie Pochon (Front populaire) et Lander Marchionni (Ensemble pour la République) suivaient en recueillant, dans l'ordre, 35,08% et 16,11% des électeurs. La 3ème circonscription de la Drôme n'a en revanche pris tout à fait le même cap que la cité, puisque c'est Marie Pochon qui y devançait ses adversaires, avec 37,96% devant Adhémar Autrand avec 32,26% et Lander Marchionni avec 19,09%.

19:21 - Le défi de la participation étudié avec attention à la Bégude-de-Mazenc Au fil des précédentes élections, les 1 744 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Le 1er round des législatives 2024 à la Bégude-de-Mazenc a connu une participation de 76,41%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 436 inscrits sur les listes électorales à la Bégude-de-Mazenc, 62,74% avaient en effet pris part au scrutin. La participation était de 60,9% il y a 5 ans. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives 2024 à la Bégude-de-Mazenc ? À la Bégude-de-Mazenc, l'une des clés des élections législatives 2024 est indiscutablement l'abstention. Dans la localité, le taux de participation lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 76,41%. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,04% au niveau de la localité, contre une participation de 83,51% au premier tour, soit 1 155 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 62,65% au premier tour. Au deuxième tour, 58,42% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à la Bégude-de-Mazenc ce soir ? Le rejet de la politique en place serait capable de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de la Bégude-de-Mazenc.

17:29 - La Bégude-de-Mazenc : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e étape des législatives à la Bégude-de-Mazenc comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 698 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 203 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 055 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,93% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 7,79% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 33,84% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,55% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 768,78 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. La Bégude-de-Mazenc incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.