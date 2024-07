En direct

21:11 - Un potentiel de 25% à 26,15% pour la gauche à Montoison Une autre question qui entoure ces élections sera celle du poids de la gauche après la création du Nouveau Front populaire dès le premier tour. Le bloc a rassemblé 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,15% des bulletins à Montoison. Un score à compléter néanmoins avec les 26,99% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 39,77% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite n'a pas avancé à Montoison ces dernières années La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points de plus pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Montoison semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera ainsi le principal enseignement au niveau local pour ce second tour des législatives 2024. A l'inverse de l'élection de 2022, le mouvement lepéniste a cette fois une possibilité nette de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Montoison, comptant 20,77%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 32,46% des voix. Le second tour restera sur cette partition, les bureaux de vote laissant encore le binôme La République en Marche finir gagnant, avec 60,23%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,77%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Montoison ce dimanche ? A en croire les toutes dernières projections rendues publiques depuis dimanche, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains devrait s'assurer moins de 250 députés à l'issue des élections législatives. Le Front populaire devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient préserver jusqu'à 120 sièges. Il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) a engrangé 37,28% des suffrages à Montoison le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er round des législatives. Marie Pochon (Union de la gauche) et Lander Marchionni (Majorité présidentielle) suivaient grâce à respectivement 26,15% et 25,27% des électeurs à l'échelle de la métropole. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Marie Pochon qui y remportait ce premier tour, avec cette fois 37,96% devant Adhémar Autrand avec 32,26% et Lander Marchionni avec 19,09%. De quoi installer un contexte différent aux électeurs de la zone au deuxième tour.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Montoison : quelle évolution ? Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des précédentes élections. À Montoison, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 27,24%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 44,17% des votants de Montoison. Le taux d'abstention était de 46,46% lors des élections européennes de 2019. Pour information, au niveau national, le taux d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - 72,76% de participation lors de la 1ère manche des élections législatives à Montoison L'un des facteurs cruciaux de ce scrutin législatif est à n'en pas douter le taux d'abstention. L'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 à Montoison était de 27,24%. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,51% dans la ville. Le taux d'abstention était de 18,93% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,88% au premier tour. Au second tour, 50,79% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Montoison ? L'inflation dans le pays qui grève le budget des familles combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Montoison.

17:29 - Montoison : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Montoison, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 852 logements pour 1 948 habitants, la densité de la ville est de 118 habitants/km². Ses 142 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 595 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,03%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 30,77% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 40,34% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 826,96 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Montoison incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en transition.