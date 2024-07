Résultat des législatives 2024 à Grane (26400) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Au deuxième tour, un score de 52,46% pour la gauche il y a deux ans Avec un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle de l'Hexagone pour le 1er tour des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait lui permettre de titiller le RN au second tour. Le niveau est déjà élevé. Lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Grane, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 38,26% des votes dans la localité. Un score qui n'a pourtant pas évolué en comparaison des 38,63% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 52,46% à l'époque.

20:58 - Le RN n'a pas gagné d'électeurs à Grane ces 2 dernières années Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Alors qu'on a observé un peu plus de 14 points gagnés par le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Grane semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

20:29 - Que concluent les tendances des législatives 2022 pour Grane ? Le verdict de l'élection de 2022 est aussi un élément clé au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Grane, déjà couverte par la 3ème circonscription de la Drôme, avait en revanche vu le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter avec 38,63%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent dans la campagne aujourd'hui, restera derrière à 17,4%. Sur la commune de Grane, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse au cours du second tour, avec 52,46% contre 47,54% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Marie Pochon (Union de la gauche) en tête avec 38,26% à Grane aux législatives A en croire les enquêtes des sondeurs communiquées d'après les résultats du premier tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de rafler moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance des partis de gauche devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Marie Pochon (Union de la gauche) a collecté 38,26% des votes à Grane dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round des élections législatives. Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) et Lander Marchionni (Ensemble !) suivaient grâce à 32,51% et 18,87% des électeurs à l'échelle de la ville. Même première place concernant le vote de la 3ème circonscription de la Drôme, Marie Pochon glanant cette fois 37,96%, devant Adhémar Autrand avec 32,26% et Lander Marchionni avec 19,09%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport aux européennes à Grane ? Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 2 124 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Les données montrent un taux d'abstention de 27,21% au premier tour des élections législatives 2024 à Grane, inférieur à celui des dernières élections européennes. Au moment du dernier scrutin européen, parmi les 1 610 personnes en âge de voter à Grane, 40,43% avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 42,63% en 2019. Pour information, au niveau national, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Grane ? Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du second tour des législatives à Grane ? Dans la localité, le taux d'abstention pour le premier tour des législatives 2024 s'élevait à 27,21%. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,41% des électeurs de la localité, contre une abstention de 20,97% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,18% au premier tour. Au deuxième tour, 47,63% des votants ne se sont pas déplacés. La question des retraites et l'insécurité pourraient avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Grane.

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Grane Comment la population de Grane peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 18,78% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 27,8% de 60 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (82,99%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 875 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,46%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,71%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Grane mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,87% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.