En direct

19:34 - Pour la gauche, les 27,57% de Mélenchon à Buis-les-Baronnies convoités Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Buis-les-Baronnies. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,69% et 1,95% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 35,21% pour la Nupes.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Buis-les-Baronnies ? La majorité présidentielle a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe des 3 et 6 juin). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indications des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Buis-les-Baronnies au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le chef de l'Etat avait obtenu 22,55% des voix à Buis-les-Baronnies, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 16,18% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 27,57% (contre 21,95%).

14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Buis-les-Baronnies ? À Buis-les-Baronnies, l'une des grandes inconnues des législatives 2022 sera immanquablement l'étendue de la participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 26,98% des votants de la ville, contre un taux d'abstention de 25,38% au premier tour. Le conflit ukrainien serait notamment en mesure d'impacter le pourcentage de participation à Buis-les-Baronnies (26170).

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les pourcentages d'abstention à Buis-les-Baronnies ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 2 400 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, pendant les législatives, 51,71% des personnes aptes à participer à une élection à Buis-les-Baronnies avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 43,83% au second tour.