Résultat de la législative à Bullion : 2e tour en direct

En direct

18:38 - Des législatives prometteuses à Bullion pour la coalition LFI-PS-EELV Dans l'unique bureau de vote de Bullion, les voix qui s'étaient accumulées sur la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour seront probablement décisives ce dimanche pour la seconde étape du scrutin. Le candidat Nupes avait atteint 22,11% des suffrages il y a une semaine. Ce premier résultat est néanmoins à mettre en perspective avec les votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or à Bullion, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 17,34%, 6,52%, 1,03% et 1,89% il y a deux mois. Ce sont donc 26,78% de votants en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Bullion.

15:30 - À Bullion, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des spécificités de chaque territoire, comme à Bullion. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a raflé 40,1% des votes le 12 juin dernier pour le 1er round de la législative. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains qui obtiennent 22,11% et 13,85% des suffrages.

13:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Bullion Plus de la moitié des Français ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises représentait 57,36% au deuxième round contre 44,6% au deuxième tour des législatives de 2012. Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette localité lors des précédents scrutins ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 1392 inscrits sur les listes électorales de Bullion s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 58,48%). Le taux de participation était de 49,71% au deuxième tour.