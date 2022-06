Résultat des législatives à Burlats - Election 2022 (81100) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Au cours des consultations démocratiques passées, les 2 134 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le taux de participation avait atteint 57,61% au premier tour des votants de Burlats. Le taux de participation était de 50,71% au round deux. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012.

Emmanuel Macron avait obtenu 21,09% des voix à Burlats, à l'issue de la dernière présidentielle contre 27,85% en France. Marine Le Pen cumulait 30,71% des suffrages contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,07% (contre 21,95%). Les indications nationales des dernières heures viendront peut-être infléchir la donne lors des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.

Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 31% des votes au premier tour à Burlats, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 21% et 18% des votes. Le choix des votants de Burlats était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (57% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 43% des votes. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les habitants de Burlats (81100) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel prétendant pencheront-ils ?