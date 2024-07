Résultat des législatives 2024 à Terre-de-Bancalié (81120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les bulletins du Front populaire font envie L'autre question qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Terre-de-Bancalié, le binôme Front populaire a pour sa part glané 25,18% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche en comparaison des 21,69% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 23 points gagnés en 2 ans par le Rassemblement national à Terre-de-Bancalié L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 33% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti a en effet déjà engrangé 23 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit vainqueur à Terre-de-Bancalié ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Des élections législatives qui avaient souri au Rassemblement national la dernière fois Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi le grand sujet pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, au niveau local, comme au niveau national. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 que lors de la dernière élection législative, le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Terre-de-Bancalié ? Les élections législatives de l'époque à Terre-de-Bancalié ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 19,09% dans la commune, alors que les candidats Divers droite réuniront 23,77% des voix. Chose inattendue : le Rassemblement national arrivera finalement à finir en tête de ces législatives, avec 54,44%, contre 45,56% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV à l'issue du second round.

20:05 - Quel verdict à Terre-de-Bancalié pour le Rassemblement national ce dimanche soir ? Avec 42,6% des votes, Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) a pris la pôle position à Terre-de-Bancalié, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Philippe Bonnecarrere (Divers centre) et Margot Lapeyre (Union de la gauche) avec respectivement 29,7% et 25,18% des électeurs. C'est aussi Frédéric Cabrolier qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 1ère circonscription du Tarn, avec cette fois 39,53%, devant Philippe Bonnecarrere avec 29,52% et Margot Lapeyre avec 28,37%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Terre-de-Bancalié lors des derniers scrutins À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des dernières élections ? À Terre-de-Bancalié, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 est monté à 74,4%, plus élevé que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux de participation atteignait effectivement 61,32% des inscrits sur les listes électorales de Terre-de-Bancalié. La participation était de 62,85% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% le midi et 45% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Terre-de-Bancalié, le chiffre phare de ces législatives 2024 reste la participation L'une des clés de ces élections législatives est immanquablement la participation. 25,6% des électeurs de Terre-de-Bancalié se sont abstenus lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, 19,22% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 17,83% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,58% au premier tour et 40,27% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Terre-de-Bancalié ? La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des Français, cumulée avec les inquiétudes provoquées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Terre-de-Bancalié.

17:29 - Comment la composition démographique de Terre-de-Bancalié façonne les résultats électoraux ? Les données démographiques et socio-économiques de Terre-de-Bancalié montrent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des législatives. Avec 45,16% de population active et une densité de population de 17 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 10,33% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Avec ses 11,22% d'agriculteurs pour 1 732 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (7,84%) révèle des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,66%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Terre-de-Bancalié mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,3% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.