Résultat des législatives 2024 à Montredon-Labessonnié (81360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Quel résultat pour le Nouveau Front populaire au terme de ces élections législatives ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que deviendront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La question revient avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Premier indice : l'attelage a récolté plus de 28% des voix au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Montredon-Labessonnié, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 29,55% des votes dans la commune. Un score qui a vivement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (6 points de plus). Il faudra désormais atteindre ou dépasser 45,5% pour faire mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - La progression éclair du Rassemblement national à Montredon-Labessonnié Le résultat des législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix aux législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 19 points sur place entre 2022 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN finisse vainqueur à Montredon-Labessonnié ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de ces élections législatives à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le RN va-t-il de nouveau gagner à Montredon-Labessonnié, comme en 2022 ? Aux législatives il y a deux ans à Montredon-Labessonnié, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 21,13% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 23,27% pour Gérard Poujade (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il obtenait pourtant 54,5% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (45,50%). C'est donc Frédéric Cabrolier chez les frontistes qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) déjà en avance avec 40,81% à Montredon-Labessonnié aux législatives A en croire les projections des instituts de sondages communiquées d'après les résultats du premier tour, l'extrême droite devrait décrocher moins de 250 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche devrait rafler jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes maintiendraient entre 95 et 125 députés. Il faut néanmoins prendre en compte les particularismes locaux. Pour le 1er tour des élections législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de Montredon-Labessonnié ont plébiscité Frédéric Cabrolier (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 40,81% des suffrages. Margot Lapeyre (Nouveau Front populaire) et Philippe Bonnecarrere (Divers centre) suivaient en captant, dans l'ordre, 29,55% et 27,32% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Frédéric Cabrolier qui terminait en pôle position dans la 1ère circonscription du Tarn dans son ensemble, avec cette fois 39,53%, devant Philippe Bonnecarrere avec 29,52% et Margot Lapeyre avec 28,37%.

19:21 - Au moment des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Montredon-Labessonnié ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut également étudier les résultats des scrutins électoraux précédents. À Montredon-Labessonnié, le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 était de 26,04%, inférieur de 15 points à celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 41,11% des inscrits sur les listes électorales de Montredon-Labessonnié (81) avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 43,85% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives 2024 à Montredon-Labessonnié ? À Montredon-Labessonnié, l'une des clés de ces législatives 2024 est indiscutablement l'étendue de la participation. Dans la ville, l'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 a atteint 26,04%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 41,93% au premier tour. Au second tour, 45,6% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,92% au sein de la ville. Le taux d'abstention était de 19,24% au premier tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics sont de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Montredon-Labessonnié (81360).

17:29 - Montredon-Labessonnié aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Montredon-Labessonnié, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Dans la ville, 26% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,5% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec ses 17,24% d'agriculteurs pour 2 049 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (13,34%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (12,08%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 22,35%, comme à Montredon-Labessonnié, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.