En direct

21:12 - À Cambon, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? L'attelage a réuni 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,55% des bulletins à Cambon. Une évolution en comparaison des 19,11% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - 20 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Cambon Le nombre de bulletins en faveur du RN sera scruté à la loupe pour cette élection 2024, à l'échelle locale. Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du RN ont grimpé à plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 20 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive vainqueur à Cambon ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un Rassemblement national encore favori au second tour Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi le principal enseignement à l'échelle locale pour le seond tour de cette élection législative 2024. Le parti lepéniste va-t-il encore obtenir une victoire finale à Cambon, comme en 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Cambon, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,73% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 23,05% pour Muriel Roques-Etienne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il culminait pourtant à 55,35% des votes, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (44,65%). C'est donc Frédéric Cabrolier chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Cambon ce dimanche ? Selon les enquêtes des sondeurs communiquées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des ciottistes pourrait gagner entre 210 et 250 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union de la gauche devrait remporter jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Sécuriseraient une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) a raflé 40,72% des votes à Cambon le 30 juin 2024, pour le premier tour des élections législatives. En 2e position, Philippe Bonnecarrere (Divers centre) obtenait 33,31%. A la 3e place, Margot Lapeyre (Front populaire) décrochait 23,55% des électeurs. C'est aussi Frédéric Cabrolier qui terminait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 39,53%, devant Philippe Bonnecarrere avec 29,52% et Margot Lapeyre avec 28,37%.

19:21 - Que dire de l'abstention par rapport aux élections européennes à Cambon ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette localité lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 à Cambon a atteint 20,5%, moins haut que celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 35,61% des votants de Cambon (81), contre une abstention de 31,58% lors des élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2024 à Cambon Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Cambon, qu'en est-il de la participation ? La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Cambon était de 79,5%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 58,15% au premier tour. Au deuxième tour, 55,67% des citoyens ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 84,22% des votants de la commune, à comparer avec une participation de 86,97% au premier tour, soit 1 515 personnes. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des foyers français combinée avec les préoccupations liées au conflit armé israélo-palestinien, sont capables de faire augmenter la participation à Cambon (81990).

17:29 - Analyse socio-économique de Cambon : perspectives électorales Dans la ville de Cambon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,22% et une densité de population de 275 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (93,77%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 020 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,29%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,18%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cambon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,24% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.