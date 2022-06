Résultat de la législative à Buros : 2e tour en direct

En direct

18:48 - Le bloc LFI-PS-EELV 2e pour ces législatives à Buros Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Buros, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce second épisode des législatives 2022. Cet électorat a donc ce dimanche 19 juin. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,38%, 6,77%, 2,62% et 2,38% en avril. Ce qui donnait un potentiel de 29,15% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

15:30 - À Buros, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les habitudes locales, comme par exemple à Buros. Avec 38,49% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Buros dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour des élections législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 25,4% et 13,09% des votes.

13:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors du second tour des législatives à Buros ? L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des précédentes élections législatives, sur les 1559 inscrits sur les listes électorales à Buros, 53,24% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 47,02% au second round. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au deuxième round et 44,6% au second tour des législatives de 2012.