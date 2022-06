En direct

18:50 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de gauche à Buxerolles ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour le 2eme round de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin s'était limitée à Buxerolles. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,24% et 2,3% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 34,01% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Buxerolles.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Buxerolles ? Avec 32,57% des votes, à Buxerolles, Emmanuel Macron avait atteint la première position à la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 25,47%, devant Marine Le Pen à 14,8% et Yannick Jadot à 6,24%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines chambouleront peut-être ces équilibres à Buxerolles ce dimanche. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Buxerolles L'une des clés de ces élections législatives sera indiscutablement la participation à Buxerolles. Les populations des petites communes se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait atteint 74,07% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 76,94% au premier tour, soit 5 703 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - À Buxerolles quel était le score de la participation à Buxerolles en 2017 ? Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 7 345 personnes aptes à voter à Buxerolles avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 52,97%). Le taux de participation était de 46,71% pour le second round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour.