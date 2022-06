En direct

19:49 - Que peut espérer le bloc des Insoumis pour ces législatives à Camphin-en-Pévèle ? Un des enjeux de ces élections législatives, en France comme à Camphin-en-Pévèle, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 12,61% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,93% et 1,17% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 19,71% à Camphin-en-Pévèle pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Camphin-en-Pévèle ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces dynamiques des dernières heures auront sans doute un écho à Camphin-en-Pévèle. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Avec 40,52% des suffrages exprimés, au premier tour à Camphin-en-Pévèle cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait deuxième à 21,02%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,61% et Éric Zemmour à 7,79%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives 2022 à Camphin-en-Pévèle Le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère clé de ce scrutin législatif 2022 à Camphin-en-Pévèle. La guerre en Ukraine et ses conséquences en matière économique et énergétique sont par exemple en mesure de favoriser l'abstention à Camphin-en-Pévèle. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 904 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,16% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 22,37% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À Camphin-en-Pévèle, le score de la participation à l'occasion des élections législatives 2022 sera un élément déterminant Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Durant les précédentes législatives, 1 772 inscrits sur les listes électorales de Camphin-en-Pévèle avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 56,94%), contre une participation de 51,07% au deuxième tour.