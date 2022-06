Résultat de la législative à Canteleu : en direct

12/06/22 17:14

Bonjour et bienvenue dans ce direct où vous pourrez vivre ce premier round des législatives 2022 à Canteleu, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Se trouvent en lice 9 candidats dans la circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 12 bureaux de vote de la commune.

Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Canteleu ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Canteleu (76380). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 33,63% des électeurs dans la commune avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 30,82% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

La dernière présidentielle, à Canteleu, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 32,5% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 23,86%, puis Emmanuel Macron à 23,52% et Éric Zemmour à 4,93%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines modifieront sans doute la donne à Canteleu. Or la Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote ce vendredi soir. Au même moment, le RN s'est rapproché des 20%.

Au moment de la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 32,5% des votes au premier tour à Canteleu. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 23,9% et 23,5% des suffrages. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait toutefois commandé aux électeurs de Canteleu de se trouver un autre champion pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 58,7% des voix face à Marine Le Pen (41,3%). Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Quel postulant à l'Assemblée nationale placeront en tête des résultats des législatives les habitants de Canteleu à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?