Résultat de la législative à Carantec : en direct

12/06/22 11:25

11 candidats sont en course dans la circonscription de Carantec aujourd'hui, pour le premier tour des législatives 2022. Un niveau d'impétrants dans la moyenne des autres circonscriptions (10 candidatures habituellement). Et les 2951 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 3 bureaux de vote et choisir une paire de candidats lors de ce 1er round.

Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Carantec (29) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 41,69% des voix au premier tour à Carantec, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le fondateur du parti "La France Insoumise" et l'actuelle députée du Pas-de-Calais avaient obtenu 16,06% et 11,65% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Carantec avec 77,19% des voix, cédant par conséquent à Marine Le Pen 22,81% des votes.