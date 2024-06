Résultat des législatives à Castets : l'élection 2024 en direct

12:07 - Taux de participation aux élections : focus sur Castets

Le taux de participation sera indiscutablement un facteur déterminant du scrutin législatif à Castets (40260). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,02% au premier tour. Au second tour, 48,95% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Castets pour les élections législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,82% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des familles, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient de nature à inciter les citoyens de Castets à s'intéresser plus fortement à l'élection.