Résultat de la législative à Celles-sur-Durolle : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Celles-sur-Durolle dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:55

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Celles-sur-Durolle sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Celles-sur-Durolle. En direct 18:55 - Quel poids pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 24,88% à Celles-sur-Durolle avant le premier tour des élections législatives. Soit la somme des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les votants de Celles-sur-Durolle ont pourtant donné 51,79% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le 12 juin dernier, pour la 1re manche de l'élection législative. . 15:30 - À Celles-sur-Durolle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont souvent tendance à masquer des réalités compliquées au niveau local, comme par exemple à Celles-sur-Durolle. Pour le premier tour, le 12 juin dernier, les électeurs de Celles-sur-Durolle ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 51,79% des bulletins de vote. En deuxième place, la candidature Rassemblement National glane 17,02% des suffrages. A la troisième place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 15,74% des voix. 13:30 - La participation peut-elle encore descendre à l'occasion du second tour des législatives à Celles-sur-Durolle ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des législatives de 2017, 47,7% des personnes en âge de voter à Celles-sur-Durolle avaient pris part au scrutin au second tour, ce qui représentait 654 votants sur les 1410 personnes inscrites sur les listes électorales. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives françaises s'élevait à 42,64% au deuxième round, 6% de plus qu'au premier tour. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Celles-sur-Durolle ! Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 Bienvenue dans ce live où nous vous proposons de suivre cette seconde manche des législatives 2022 à Celles-sur-Durolle, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Sont alignés les candidats qualifiés dimanche dernier et les électeurs ont de nouveau jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de deuxième tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Celles-sur-Durolle - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Celles-sur-Durolle aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste Brigitte Carletto Rassemblement National André Chassaigne Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Celles-sur-Durolle - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Celles-sur-Durolle

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Celles-sur-Durolle André Chassaigne (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 49,13% 51,79% Brigitte Carletto (Ballotage) Rassemblement National 19,06% 17,02% Karine Legrand Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,52% 15,74% Yves Courthaliac Les Républicains 7,98% 9,44% Jérémy Prévost Reconquête ! 2,54% 3,29% Philippe Le Pont Ecologistes 1,41% 0,72% Pascal Pointud Divers droite 1,23% 1,29% Gabrielle Capron Divers extrême gauche 1,02% 0,57% Emmanuelle Tarrerias Divers gauche 0,11% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Celles-sur-Durolle Taux de participation 51,18% 51,88% Taux d'abstention 48,82% 48,12% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 3,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,96% Nombre de votants 53 437 731

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Celles-sur-Durolle. Les 1409 citoyens de Celles-sur-Durolle votant dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme ont penché pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention représente 48% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour cette circonscription législative. André Chassaigne a raflé 52% des voix à l'échelle de la ville. Il ressort devant Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 17% et 16% des voix. Les citoyens des 130 autres communes appartenant à la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme voteront-ils comme ceux de Celles-sur-Durolle ?

Législatives 2022 à Celles-sur-Durolle : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 29% des votes au premier tour à Celles-sur-Durolle. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Celles-sur-Durolle avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Celles-sur-Durolle (63) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.