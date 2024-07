Résultat des législatives 2024 à Arlanc (63220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Front populaire a réduit le potentiel de gauche à Arlanc L'autre interrogation de ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a récolté 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Ce premier pointage apparaît comme important. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Arlanc, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 36,4% des votes dans la localité. Une percée à affiner néanmoins avec les 43,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 67,94% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - La fulgurante évolution du RN à Arlanc en 2 ans Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera l'observation majeure localement pour ces législatives 2024. La progression du parti, qui s'élève déjà à 20 points à Arlanc entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet être monté encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Arlanc ? Le score obtenu par la formation de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi le principal enseignement à l'échelle locale pour le second tour de cette élection du Parlement français. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Les législatives de l'époque à Arlanc ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 18,58% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 43,94% des voix. Sur la commune d'Arlanc, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au cours du second tour, avec 67,94% contre 32,06% pour l'adversaire Rassemblement National.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce dimanche à Arlanc ? Selon les projections finales rendues publiques depuis dimanche, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait rafler entre 210 et 250 sièges au terme des législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient une centaine de sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 38,4% des suffrages, Brigitte Carletto (Rassemblement National) a pris la tête à Arlanc, dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour des législatives. André Chassaigne (Union de la gauche) et Yves Courthaliac (Les Républicains) suivaient en recueillant respectivement 36,4% et 15,43% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est en revanche André Chassaigne qui se taillait la part du lion, concernant le vote de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme, avec cette fois 37,77% devant Brigitte Carletto avec 37,02% et Véronique Bastet avec 15,54%.

19:21 - Participation aux législatives à Arlanc : une hausse par rapport au scrutin européen ? Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Arlanc a atteint 35,87%, en dessous de celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 49,56% des personnes aptes à voter à Arlanc avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 48,09% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - 64,13% de participation lors de la première manche des élections législatives à Arlanc L'un des facteurs importants de ces législatives 2024 est indéniablement le taux d'abstention. Dans la commune, 35,87% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 27,12% au niveau de la commune, contre un taux d'abstention de 27,12% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,95% au premier tour et 53,94% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Arlanc ?

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Arlanc Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde étape des élections législatives à Arlanc comme dans toute la France. Dotée de 1 388 logements pour 1 792 habitants, la densité de la ville est de 59 habitants/km². Ses 122 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 496 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (47,98%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, dont 40,81% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 53,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1186,12 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Arlanc, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se mêlent aux objectifs français.