Résultat des législatives à Celles-sur-Durolle - Election 2022 (63250)

Le résultat des élections législatives 2022 à Celles-sur-Durolle est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Puy-de-Dôme

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Celles-sur-Durolle. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 1409 électeurs inscrits dans la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme et habitant à Celles-sur-Durolle. La participation s'établit à 52% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription (678 non-votants). Les électeurs des 130 autres communes de la 5ème circonscription du Puy-de-Dôme voteront-ils comme ceux de Celles-sur-Durolle ? André Chassaigne a obtenu 52% des voix. Brigitte Carletto (Rassemblement National) et Karine Legrand (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent dans l'ordre 17% et 16% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Celles-sur-Durolle André Chassaigne Nouvelle union populaire écologique et sociale 49,13% 51,79% Brigitte Carletto Rassemblement National 19,06% 17,02% Karine Legrand Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,51% 15,74% Yves Courthaliac Les Républicains 7,98% 9,44% Jérémy Prévost Reconquête ! 2,54% 3,29% Philippe Le Pont Ecologistes 1,41% 0,72% Pascal Pointud Divers droite 1,23% 1,29% Gabrielle Capron Divers extrême gauche 1,02% 0,57% Emmanuelle Tarrerias Divers gauche 0,11% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Celles-sur-Durolle Taux de participation 51,18% 51,88% Taux d'abstention 48,82% 48,12% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43% 3,42% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,74% 0,96% Nombre de votants 53 438 731

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Celles-sur-Durolle sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:18 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à Celles-sur-Durolle ? Dans l'unique bureau de vote de Celles-sur-Durolle, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait obtenu 17,58% des suffrages en avril dernier dans la localité. Les conversions des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,25% et 1,92% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 20,75% à Celles-sur-Durolle pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Celles-sur-Durolle ? Les indicateurs nationaux des dernières heures s'appliqueront certainement sur le résultat des législatives à Celles-sur-Durolle dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Marine Le Pen avait atteint la meilleure place au dernier scrutin présidentiel à Celles-sur-Durolle avec 28,63% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 24,98%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 17,58% et Éric Zemmour à 6,72%. 14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Celles-sur-Durolle Le taux de participation constituera incontestablement l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif à Celles-sur-Durolle. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,96% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 22,98% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure d'éloigner les citoyens de Celles-sur-Durolle des bureaux de vote. 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Celles-sur-Durolle ? Au fil des précédentes élections, les 1 738 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 1 379 inscrits sur les listes électorales de Celles-sur-Durolle avaient participé au vote au premier tour (soit 51,99%). La participation était de 47,7% au round deux. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de scrutin. Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à Celles-sur-Durolle ? La cité de Celles-sur-Durolle ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier le choix des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne. 9 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Celles-sur-Durolle soit à peu près autant en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ici même.

Législatives 2022 à Celles-sur-Durolle : les enjeux

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 29% des votes au premier tour à Celles-sur-Durolle. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Celles-sur-Durolle avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 51% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des suffrages. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs demeurant à Celles-sur-Durolle (63) seront incités à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.