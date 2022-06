Résultat de la législative à Chanteloup : en direct

12/06/22 17:19

Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. A l'occasion des dernières législatives, 1 246 inscrits sur les listes électorales de Chanteloup s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour (soit 53,21%). La participation était de 49,68% au round numéro deux. Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.

À Chanteloup, l'un des critères forts de ces élections législatives sera immanquablement le taux de participation. Les populations des petites communes votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour des législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,31% dans la ville, contre un taux de participation de 81,56% au premier tour, c'est-à-dire 1 110 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Les inscrits sur les listes électorales de Chanteloup (35) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 33,5% des votes au premier tour à Chanteloup, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la présidente du RN avaient obtenu 22,0% et 20,5% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Chanteloup avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 67,7% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 32,3% des voix. Le président français sera-t-il capable d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a reçus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?