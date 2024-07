Résultat des législatives 2024 à Sainte-Marie (35600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières élections à Sainte-Marie en ligne de mire ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a accumulé les votes du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau de l'Hexagone, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour ce dimanche. Lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Sainte-Marie, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 30,82% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une progression en comparaison des 27,38% de la Nupes au premier tour en 2022. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 47,42% à l'époque.

20:58 - Le RN en embuscade à Sainte-Marie avant les législatives La montée du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Sainte-Marie ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat d'Ensemble de nouveau déterminant ce soir Le résultat du second tour des législatives à l'échelle locale sera ainsi analysé selon le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN peut-il gagner cette fois à Sainte-Marie, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives, le Rassemblement national, était en revanche en échec au premier tour dans la commune de Sainte-Marie, grappillant 19,47% des votes sur place, contre 28,98% pour Anne Patault (Ensemble !). Et le second tour ira dans le même sens avec encore Anne Patault (La République en Marche) au sommet localement, avec 52,58%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,42%.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à Sainte-Marie ce dimanche ? D'après les projections finales rendues publiques à la fin de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de s'arroger moins de 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. La coalition de gauche pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes maintiendraient entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien évidemment prendre en compte les caractéristiques locales. Grâce à 34,98% des bulletins de vote, Jacques François (Rassemblement National) a pris les devants à Sainte-Marie, dimanche 30 juin pour le 1er tour des législatives. Mathilde Hignet (Front populaire) obtenait 30,82%. A la 3e position, Anne Patault (Ensemble !) recueillait 24,55% des électeurs. Jacques François était aussi en tête dans la 4ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 32,3%, devant Mathilde Hignet avec 32,1% et Anne Patault avec 24,06%.

19:21 - Scrutins à Sainte-Marie : quels enseignements tirer de la participation ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette commune ? Le pourcentage d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Sainte-Marie était de 27,85%, moins élevé de 18 points que celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, sur les 1 802 inscrits sur les listes électorales à Sainte-Marie, 45,62% avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 49,58% il y a cinq ans. Pour information, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats au 2e tour à Sainte-Marie ? L'une des clés du scrutin législatif est à n'en pas douter l'étendue de la participation. Dimanche dernier, l'abstention à Sainte-Marie au premier tour des élections législatives 2024 s'est élevée à 27,85%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,53% au premier tour. Au second tour, 51,14% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, 19,49% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 18,27% au premier tour. Les populations des communes de petite taille se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Sainte-Marie ?

17:29 - Comment la composition démographique de Sainte-Marie façonne les résultats électoraux ? À Sainte-Marie, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 10,82%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (82,84%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (85,78%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 890 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,76%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,82%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Sainte-Marie mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.