Résultat des législatives 2024 à Guichen : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Guichen : démographie, élections et perspectives d'avenir

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Guichen révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 191 hab par km² et 49,34% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,08% peut agir sur les attentes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (15,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 3 552 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,53%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,92%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Guichen mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,43% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.