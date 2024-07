Résultat des législatives 2024 à Saint-Senoux (35580) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Le Nouveau Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour aujourd'hui. Le matelas de voix semble déjà important à Saint-Senoux. Lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Senoux, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 45,07% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 47,11% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 62,23% à l'époque.

20:58 - Quelle performance pour le RN lors du second tour à Saint-Senoux ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enjeu clé pour cette élection des députés 2024 localement, comme au niveau national. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Saint-Senoux ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Saint-Senoux ? Jeter un œil sur les résultats du premier tour et son évolution au second en 2022 fait figure d'évidence au moment de ce second tour crucial du 7 juillet. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Senoux offrait en revanche 47,11% pour Mathilde Hignet des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 22,74% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Mathilde Hignet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) finalement en tête localement, avec 62,23%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,77%.

20:05 - Les premiers chiffres des législatives sont-ils révélateurs du second tour à Saint-Senoux ? A en croire les dernières projections rendues publiques jusqu'à présent, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient jusqu'à 120 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les particularismes locaux. Lors du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Saint-Senoux ont plébiscité Mathilde Hignet (Nouveau Front populaire), qu'ils ont gratifié de 45,07% des votes. Un score qui lui a permis d'arriver devant Jacques François (Rassemblement National) et Anne Patault (Ensemble pour la République) avec 27,11% et 18,22% des votants. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la 4ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, puisque c'est Jacques François qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 32,3% devant Mathilde Hignet avec 32,1% et Anne Patault avec 24,06%. Le classement du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce dimanche.

19:21 - Saint-Senoux : importante participation aux élections législatives 2024 Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Le premier round des législatives 2024 à Saint-Senoux a connu un taux d'abstention de 22,95%, plus bas de 24 points que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 597 personnes en âge de voter à Saint-Senoux, 46,84% avaient en effet refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 44,6% lors des élections européennes de 2019. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - L'abstention peut-elle monter lors du second tour des législatives à Saint-Senoux ? À Saint-Senoux, l'une des clés des législatives 2024 est indéniablement l'étendue de l'abstention. 22,95% des électeurs de Saint-Senoux ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 437 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,17% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,65% au premier tour. En proportion, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,58% au premier tour et 45,01% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Saint-Senoux ?

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Senoux façonne les résultats électoraux ? Comment les habitants de Saint-Senoux peuvent-ils impacter le résultat des législatives ? Avec 49,17% de population active et une densité de population de 99 hab par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le taux de chômage à 6,95% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (79,23%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 813 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,75%) révèle la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,85%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Senoux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,9% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.