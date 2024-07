Résultat des législatives 2024 à Sixt-sur-Aff (35550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quelles sont les options de reports des voix en faveur de la gauche à Sixt-sur-Aff ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant terminée, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en glaner le Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce second tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Sixt-sur-Aff, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,95% des votes dans la localité. Une progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a fait mieux ou moins bien son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,43% à l'époque.

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Sixt-sur-Aff L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau national, les scores du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 33% des voix aux législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut imaginer que le RN sera vainqueur à Sixt-sur-Aff ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce dimanche Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella aux législatives sera ainsi très analysé. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être l'espoir de gagner. Aux législatives à l'époque à Sixt-sur-Aff, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,51% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 28,24% pour Anne Patault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 53,57%. Anne Patault s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Quel score pour le RN ce dimanche à Sixt-sur-Aff ? Jacques François (Rassemblement National) a obtenu 43,05% des votes à Sixt-sur-Aff le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des législatives. En deuxième place, Mathilde Hignet (Front populaire) captait 22,95%. De son côté, Anne Patault (Ensemble pour la République) captait 22,43% des votants. Jacques François était aussi en tête dans la 4ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 32,3%, devant Mathilde Hignet avec 32,1% et Anne Patault avec 24,06%.

19:21 - Résultats des élections à Sixt-sur-Aff : quels enseignements tirer de l'abstention ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des derniers scrutins électoraux ? Dimanche dernier, la participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Sixt-sur-Aff était de 68,48%, dépassant celle des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 1 749 personnes en capacité de voter à Sixt-sur-Aff avaient en effet pris part à l'élection (soit 53,46%), à comparer avec une participation de 50,24% en 2019. Pour information, à l'échelle de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Sixt-sur-Aff, la participation était de 68,48% lors de la première étape des élections législatives À Sixt-sur-Aff, l'abstention est l'une des clés de ces législatives. Le pourcentage d'abstention à Sixt-sur-Aff lors du 1er tour des législatives 2024 était de 31,52%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,39% au premier tour. Au second tour, 54,47% des citoyens ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Sixt-sur-Aff ? En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 21,85% au premier tour.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Sixt-sur-Aff Dans la ville de Sixt-sur-Aff, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Dans la ville, 18,7% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,4% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (73,68%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 838 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,74%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,63%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Sixt-sur-Aff mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,88% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.