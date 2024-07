Résultat des législatives 2024 à Baulon (35580) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Un potentiel de 31% à 32,22% pour le Nouveau Front populaire à Baulon

Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins glanés à l'échelle du pays sont encourageants. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Baulon, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 32,22% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 32,22% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,29% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,42% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 50,92% à l'époque.