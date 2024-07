Résultat des législatives 2024 à Saint-Thurial (35310) – 2e tour [PUBLIE]

Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera en conséquence très commenté. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Saint-Thurial, dans ce scénario très différent de 2022 ? Avec 18,12% à Saint-Thurial, le Rassemblement national était en revanche devancé par les 30,63% du binôme LREM au premier tour des législatives il y a deux ans. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale remporter le scrutin, avec 50,33%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,67%.

À Saint-Thurial, le niveau de participation constitue immanquablement un critère crucial des législatives. Dans la ville, 27,45% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour le second tour de la présidentielle, 20,95% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,87% au premier tour. En comparaison, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,01% au premier tour. Au second tour, 49,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation dans le pays serait de nature à faire augmenter la participation à Saint-Thurial.

17:29 - Dynamique électorale à Saint-Thurial : une analyse socio-démographique

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second tour des élections législatives à Saint-Thurial comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 152 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 95 entreprises, Saint-Thurial offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 17,01% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,66% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,66%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2264,6 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Saint-Thurial, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir florissant pour tous.