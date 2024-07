Résultat des législatives 2024 à Redon : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Redon : impact de la démographie et de l'économie locale

À Redon, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec un taux de chômage de 16,01% et une densité de population de 590 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (69,91%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 397 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (26,54%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,79%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Redon mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,27% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.