Résultat de la législative à Charavines : en direct

12/06/22 17:13

Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Charavines et il reste encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque l'unique bureau de vote de la cité peut accueillir les électeurs jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Au cours des derniers scrutins, les 1 960 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des législatives de 2017, 46,26% des inscrits sur les listes électorales de Charavines s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour, contre un taux de participation de 38,16% pour le second tour. Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2012.

À Charavines, l'un des facteurs importants du scrutin législatif sera immanquablement le taux d'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 73,99% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 77,24% au premier tour, soit 1 191 personnes. La guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait en effet faire gagner l'abstention à Charavines (38850).

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 26,7% des suffrages au premier tour à Charavines. Celui qui était candidat à sa propre réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,9% et 20,9% des voix. Le choix des habitants de Charavines était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (57,0% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 43,0% des voix. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'avoir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Comme partout dans le pays, les 1 960 citoyens de Charavines ( Isère ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature se tourneront-ils ?