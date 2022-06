Résultat de la législative à Château-la-Vallière : 2e tour en direct

En direct

18:59 - La Nupes transparente dans la ville dimanche dernier Les votants de Château-la-Vallière avaient livré 10,7% de leurs suffrages au bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la 1re étape de la législative 2022. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 11,66%, 1,7%, 0,91% et 2,49% en avril. Voilà qui donnait un point de départ théorique de 16,76% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Château-la-Vallière.

15:30 - À Château-la-Vallière, la candidature Rassemblement National bien placée Avec 30,7% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Château-la-Vallière dimanche 12 juin 2022 lors du 1er round des législatives. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 26,84% des suffrages. Enfin, la candidature Les Républicains ramasse 18,42% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - À Château-la-Vallière, le score de la participation lors du second tour des législatives 2022 sera un élément clé Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée au second tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 h. Comment votent généralement les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, parmi les 1263 personnes en âge de voter à Château-la-Vallière, 59,38% étaient restées chez elles au premier tour, contre une abstention de 54,08% pour le second round.