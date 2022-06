Résultat des législatives à Château-la-Vallière - Election 2022 (37330) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Château-la-Vallière

Le résultat des élections législatives 2022 à Château-la-Vallière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans l'Indre-et-Loire

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Le résultat de l'élection législative à Château-la-Vallière est à présent publié. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut encore basculer si les électeurs des 54 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Château-la-Vallière. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire s'établit à 49%, ce qui représente 579 votants. A l'échelle de la localité, Ambre Louisin a ainsi engrangé 31% des voix. Elle ressort devant Sabine Thillaye (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Fabrice Boigard (Les Républicains) qui ramassent dans l'ordre 27% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Château-la-Vallière Sabine Thillaye Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,15% 26,84% Ambre Louisin Rassemblement National 21,08% 30,70% Françoise Jeanne Renée Desmares Langlade Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,38% 10,70% Fabrice Boigard Les Républicains 13,45% 18,42% Charles Girardin Ecologistes 6,44% 4,21% Bruno Julien Reconquête ! 5,09% 3,86% Patrick Martinez Divers droite 2,19% 2,98% Christine Delarue Divers extrême gauche 1,79% 1,93% Émilien Cousin Hamelal Ecologistes 1,44% 0,35% Participation au scrutin Circonscription Château-la-Vallière Taux de participation 50,45% 48,70% Taux d'abstention 49,55% 51,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,52% Nombre de votants 43 947 579

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Château-la-Vallière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:23 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Château-la-Vallière ? Les votants de Château-la-Vallière avaient livré 11,66% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er tour de l'élection présidentielle 2022. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à considérer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,7% et 0,91% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement atteindre 14,27% à Château-la-Vallière pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Château-la-Vallière ? Marine Le Pen avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière élection présidentielle à Château-la-Vallière avec 34,88% des suffrages, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 29,22%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 11,66% et Valérie Pécresse à 7,02%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront peut-être transformer ce décor et donc le résultat des législatives à Château-la-Vallière dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022 à Château-la-Vallière demeure l'abstention À Château-la-Vallière, le taux de participation constituera sans nul doute un critère fort de ce scrutin législatif. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient notamment capables de détourner l'attention des électeurs de Château-la-Vallière (37330) du vote. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 186 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,78% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,69% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Château-la-Vallière ? Au fil des dernières années, les 1 769 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 1 263 personnes en âge de voter à Château-la-Vallière, 45,92% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour, contre une participation de 40,62% pour le tour deux. Les législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, moins qu'en 2012. 09:30 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Château-la-Vallière ? Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous tenterons de donner les clés de ce premier tour des législatives à Château-la-Vallière, jusqu'à ce que les résultats soient connus. Sont alignés 9 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour aller voter ce dimanche de premier tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Législatives 2022 à Château-la-Vallière : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Château-la-Vallière (37) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 35% des voix au premier tour à Château-la-Vallière, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de Hollande et celui qui endossa le costume du troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29% et 12% des suffrages. Le choix des citoyens de Château-la-Vallière était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?