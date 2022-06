Résultat des législatives à Chauray - Election 2022 (79180) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Chauray

Le résultat des élections législatives 2022 à Chauray est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Deux-Sèvres

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres

Le résultat de l' élection législative à Chauray a été officiellement publié par le ministère de l'Intérieur. À Chauray, les 5255 habitants inscrits dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres se sont prononcés pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bastien Marchive a amassé 35% des voix. Il ressort devant François Charron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Guillaume Chiche (Divers centre) qui captent dans l'ordre 23% et 16% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Chauray. Les électeurs de 57 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres. La participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 52%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chauray Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 35,46% François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 23,32% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 15,98% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 14,29% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 3,57% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 3,84% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 2,41% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 1,13% Participation au scrutin Circonscription Chauray Taux de participation 51,12% 51,78% Taux d'abstention 48,88% 48,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,51% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,77% Nombre de votants 46 474 2 721

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chauray sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Du côté de la gauche, les 18,54% de Jean-Luc Mélenchon à Chauray regardés de près Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 18,54% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Chauray il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 5,42% et 2,03% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 7,45% du côté des électeurs de gauche (en plus du vote Mélenchon). 16:30 - À Chauray, des sondages tout aussi justes ? Les indications nationales des dernières semaines se répercuteront probablement sur le résultat des législatives à Chauray ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Avec 39,69% des votes, au 1er round à Chauray cette fois, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 18,54%, surclassant Marine Le Pen à 18,16% et Yannick Jadot à 5,42%. 14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Chauray La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Chauray. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment en mesure de détourner les électeurs de Chauray (79180) des bureaux de vote. En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 5 224 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 19,49% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 17,34% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - L'abstention aux législatives 2022 à Chauray peut-elle faire moins bien qu'au scrutin 2017 ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des précédentes élections ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 54,9% des électeurs de Chauray s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 48,15% pour le deuxième round. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Chauray Les données de ces législatives 2022 à Chauray sont limpides : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 8 candidats. Un niveau en deçà de celui du reste du pays. Autre point clé: les votants ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser le nombre de participants.

Législatives 2022 à Chauray : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 7 250 citoyens de Chauray seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant préféreront-ils ? Le président des Français sera-t-il à même d'acquérir une majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 39,7% des voix au premier tour à Chauray. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 18,5% et 18,2% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Chauray avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 68,7% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 31,3% des votes.