Résultat de la législative à Chauvé : 2e tour en direct

19/06/22 12:58

Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 30,21% des votes au premier tour à Chauvé. La finaliste perdante de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,63% et 16,40% des suffrages. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 52,17% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 47,83% des voix. En tête du premier tour de l'élection présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'approprier un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Les inscrits sur les listes électorales de Chauvé ( Loire-Atlantique ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022.