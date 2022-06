Résultat de la législative à Chavigny : 2e tour en direct

En direct

18:45 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la cité ? Un total de 33,58% des voix pouvait être estimé pour la coalition de gauche avant ces législatives à Chavigny. Un chiffre correspondant au total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Le ministère de l'Intérieur n'ayant pas étiqueté de candidat Nupes dans la circonscription, ce score a inévitablement rejailli sur la gauche lors du premier tour des législatives dimanche dernier et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui.

15:30 - La candidature Divers gauche peut-elle gagner à Chavigny ? Au soir du 1er round de l'élection législative, dimanche 12 juin, les habitants de Chavigny ont plébiscité la candidature Divers gauche qu'ils ont gratifiée de 45,2% des suffrages. La candidature Rassemblement National ramasse 24,83% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 17,88% des votes. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 sièges.

13:30 - Le score de l'abstention à l'occasion du 2ème tour des législatives, un élément essentiel à Chavigny ? Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette ville lors des consultations démocratiques précédentes ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 22,36% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 20,72% au premier tour. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 49,67% des inscrits sur les listes électorales de Chavigny avaient boudé les urnes.