Résultat des législatives à Chavigny - Election 2022 (54230) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Chavigny

Le résultat des élections législatives 2022 à Chavigny est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Meurthe-et-Moselle

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Chavigny Dominique Potier (Ballotage) Divers gauche 43,97% 45,20% Philippe Morenvillier (Ballotage) Rassemblement National 27,40% 24,83% Marika Bret Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,13% 17,88% Yannick François Les Républicains 4,65% 2,48% Julie Ricard Reconquête ! 3,61% 2,65% Elisabeth Schilder Ecologistes 2,42% 1,99% Miriam Aubert Divers extrême gauche 2,18% 3,64% Corinne Paine Droite souverainiste 1,39% 0,83% Sophia Fayad Divers 0,25% 0,50% Participation au scrutin Circonscription Chavigny Taux de participation 48,38% 50,33% Taux d'abstention 51,62% 49,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,16% Nombre de votants 37 953 614

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Chavigny. À Chavigny, les 1220 électeurs inscrits dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle ont penché pour le représentant Divers gauche. Dominique Potier a ainsi raflé 45% des voix. En 2e place, Philippe Morenvillier (Rassemblement National) capte 25% des votes. De son côté, Marika Bret (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) décroche 18% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 50% des électeurs habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, ce qui représente 614 votants. Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription dépendra du comportement de vote des électeurs des 179 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Chavigny : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Chavigny (54) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 28% des voix au premier tour à Chavigny. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 22% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 59% des suffrages face à Marine Le Pen (41%).