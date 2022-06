Résultat de la législative à Chenôve : en direct

Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Chenôve dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. Or à l'issue de la dernière présidentielle, à Chenôve, Jean-Luc Mélenchon grimpait à la meilleure place avec 39,35% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,97%. Suivaient Marine Le Pen avec 18,2% et Éric Zemmour à 4,89%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - L'abstention est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Chenôve

Le taux de participation constituera indéniablement un facteur fort de ce scrutin législatif à Chenôve. L'inflation et ses conséquences sur la vie des foyers français sont de nature à modifier la stratégie de vote des citoyens de Chenôve. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 832 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 65,21% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 72,63% au premier tour, c'est-à-dire 5 688 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.