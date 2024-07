Résultat des législatives 2024 à Chevigny-Saint-Sauveur : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Chevigny-Saint-Sauveur : élections législatives et dynamiques démographiques

La démographie et le contexte socio-économique de Chevigny-Saint-Sauveur contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,59%. Un salaire moyen mensuel net de 2233,56 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 676 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,65%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,37%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chevigny-Saint-Sauveur mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,34% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.