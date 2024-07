Résultat des législatives 2024 à Sennecey-lès-Dijon (21800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les supporters de gauche à Sennecey-lès-Dijon ? Une autre question qui enveloppe ces élections sera celle du résultat de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire au premier tour. L'attelage a obtenu 28,06% des votes au niveau national dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Sennecey-lès-Dijon, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 23,95% des votes dans la commune. Il a donc amélioré le score de la gauche par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (3 points de plus).

20:58 - Sennecey-lès-Dijon fait partie des rares communes où le Rassemblement national n'a pas avancé Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera l'enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Sennecey-lès-Dijon semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas progressé dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui ont profité de cette poussée...

20:29 - La majorité s'en sortait bien aux législatives 2022 à Sennecey-lès-Dijon A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera en conséquence très instructif. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a une chance de s'imposer. Le RN tirait en revanche son épingle du jeu à Sennecey-lès-Dijon à l'époque lors des législatives. Dans la commune, c'est Dominique-Alexandre Bourgois qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 26,39%. Fadila Khattabi (Ensemble ! - Majorité présidentielle) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,94%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,06%.

20:05 - Quel résultat pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Sennecey-lès-Dijon ? Au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Sennecey-lès-Dijon ont préféré Thierry Coudert (Union de l'extrême droite), qui a obtenu 39,3% des voix. Un score qui lui a permis d'arriver devant Fadila Khattabi (Majorité présidentielle) et Pierre Pribetich (Front populaire) avec 24,82% et 23,95% des votants. Thierry Coudert était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or dans son ensemble, avec cette fois 35,44%, devant Pierre Pribetich avec 29,59% et Fadila Khattabi avec 23,81%.

19:21 - L'abstention analysée dans le détail à Sennecey-lès-Dijon Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est également indispensable d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Sennecey-lès-Dijon était de 31,51%, en dessous de 14 points de celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 45,24% des électeurs de Sennecey-lès-Dijon (21) avaient en effet déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,69% lors des européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Sennecey-lès-Dijon, l'un des enjeux majeurs de ces législatives reste l'abstention Ce 7 juillet 2024, lors du 2e tour des élections législatives à Sennecey-lès-Dijon, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Sennecey-lès-Dijon était de 68,49%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 859 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,58% étaient allés voter. La participation était de 76,68% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 427 personnes. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 45,95% au premier tour et 43,31% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Sennecey-lès-Dijon ce soir ?

17:29 - Comment la composition démographique de Sennecey-lès-Dijon façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le deuxième round des législatives à Sennecey-lès-Dijon comme partout en France. Dotée de 873 logements pour 2 045 habitants, la densité de la ville est de 614 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 125 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 154 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (92,78%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 42,29% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2345,47 euros par mois, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les obstacles. À Sennecey-lès-Dijon, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Hexagone.