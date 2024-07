Résultat des législatives 2024 à Arc-sur-Tille (21560) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Les votes du Front populaire convoités Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé de plus en plus plus proche du RN par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des voix glanés à l'échelle nationale sont un premier indice. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Arc-sur-Tille, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 22,77% des votes dans la commune. Il a donc fait progresser la gauche en comparaison des 21,9% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Arc-sur-Tille compte parmi les rares zones où le RN n'a pas progressé ces 2 dernières années L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Arc-sur-Tille semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le mouvement n'a en effet pas avancé dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont profité de cette poussée…

20:29 - Quel résultat final pour Ensemble au second tour à Arc-sur-Tille ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera ainsi regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois une vraie possibilité de triompher à la fin de l'élection localement. Les législatives de l'époque à Arc-sur-Tille ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 21,06% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 31,03% des voix. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote voyant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin, avec 58,79%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,21%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Arc-sur-Tille D'après les projections des sondeurs diffusées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait susceptible de gagner moins de 250 députés au terme des législatives. Le camp de gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats d'Ensemble! Conserveraient une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularismes locaux. Avec 37,65% des votes, Thierry Coudert (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Arc-sur-Tille, le 30 juin dernier pour le 1er round de la législative. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Fadila Khattabi (Ensemble !) et Pierre Pribetich (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,04% et 22,77% des votants. Thierry Coudert était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or dans son ensemble, avec cette fois 35,44%, devant Pierre Pribetich avec 29,59% et Fadila Khattabi avec 23,81%.

19:21 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2024, quelle est la participation à Arc-sur-Tille ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est également nécessaire d'analyser les résultats des consultations démocratiques précédentes. Le premier tour des législatives 2024 à Arc-sur-Tille a connu une participation de 77,57%, supérieure à celle des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 63,59% au niveau d'Arc-sur-Tille (21), contre une participation de 59,86% lors des élections européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à 12 h et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Arc-sur-Tille ? Ce 7 juillet 2024, lors du second tour des législatives à Arc-sur-Tille, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Arc-sur-Tille était de 22,43%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,26% au premier tour. Au deuxième tour, 50,05% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 071 personnes en âge de voter au sein de la commune, 15,69% étaient restées chez elles. L'abstention était de 17,54% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens d'Arc-sur-Tille.

17:29 - Arc-sur-Tille : démographie et socio-économie impactent les législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Arc-sur-Tille comme partout ailleurs. Avec ses 27,56% de cadres supérieurs pour 2 600 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 193 entreprises, Arc-sur-Tille offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 5,87% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 36,22% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 4,75%, la commune révèle un salaire moyen mensuel net de 2777,89 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Arc-sur-Tille, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.