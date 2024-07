Résultat des législatives 2024 à Perrigny-lès-Dijon (21160) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Une base de 44,6% pour la coalition de gauche ce dimanche

L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire aux législatives 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a glané plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Perrigny-lès-Dijon, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 26,32% des votes dans la commune. Une évolution de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 44,6% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.