En direct

22:55 - Sur quel candidat vont converger les orphelins du Front populaire à Aiserey ? Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF ce dimanche ou aller vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 16,89% des suffrages à Aiserey. Une somme à comparer néanmoins avec les 19,26% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Aiserey Le nombre d'électeurs glanés par la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement localement pour cette élection. Alors qu'on a observé un peu moins de 15 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Aiserey semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage au second tour Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi un enjeu clé à l'échelle locale pour ce second tour des élections législatives. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être des chances de gagner. Le RN arrivait en revanche en première position à Aiserey au début des élections législatives à l'époque. On retrouvait en effet Dominique-Alexandre Bourgois devant ses concurrents au premier tour, avec 36,07% dans la cité. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Fadila Khattabi (LREM) chez les électeurs avec 55,83%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,17%.

20:05 - Quel résultat pour le RN aux élections législatives à Aiserey ? D'après les enquêtes des sondeurs communiquées juste avant le second tour, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'arroger moins de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats centristes maintiendraient jusqu'à 120 sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 49,32% des voix, Thierry Coudert (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Aiserey, dimanche 30 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. En 2e place, Fadila Khattabi (Ensemble pour la République) décrochait 22,97%. De son côté, Pierre Pribetich (Nouveau Front populaire) obtenait 16,89% des électeurs. Thierry Coudert était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or dans son ensemble, avec cette fois 35,44%, devant Pierre Pribetich avec 29,59% et Fadila Khattabi avec 23,81%.

19:21 - Le défi de la participation observé dans le détail à Aiserey Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? En comparaison avec les élections européennes du 9 juin, la participation au 1er round des élections législatives 2024 à Aiserey s'est renforcée de 12 points, parvenant à 69,3%. Durant le dernier scrutin européen, 1 086 électeurs d'Aiserey (21) avaient en effet pris part au scrutin (soit 57,64%). Le taux de participation était de 62,13% pour les élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Le score de la participation au 2e tour des législatives, un élément fort à Aiserey ? À Aiserey, le taux d'abstention constitue indiscutablement l'un des facteurs essentiels des élections législatives 2024. Le pourcentage de votants à Aiserey pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 69,3%, dimanche dernier. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,98% au premier tour et 43,19% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 057 personnes en âge de voter dans la commune, 81,55% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 79,00% au deuxième tour, c'est-à-dire 835 personnes. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des Français combinée avec les inquiétudes dues à la guerre en Ukraine, seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens d'Aiserey (21110).

17:29 - Les défis socio-économiques d'Aiserey et leurs implications électorales Dans les rues d'Aiserey, le scrutin est en cours. Dotée de 622 logements pour 1 478 habitants, la densité de la ville est de 130 habitants/km². L'existence de 84 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,46%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 45,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 48,91% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 254,42 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, Aiserey incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.