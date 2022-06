En direct

19:38 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Chéreng ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 16,0% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Chéreng il y a deux mois. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,77% et 1,65% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 23,42% à Chéreng pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Chéreng ? Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection à Chéreng avec 42,12% des suffrages exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 16,82%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 16,0% et Éric Zemmour à 6,45%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23%, et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront sans doute modifier ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de la majorité présidentielle dans les intentions de vote vendredi soir. Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%.

14:30 - À Chéreng, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? L'une des grandes inconnues de ces législatives 2022 sera la participation à Chéreng. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 540 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,49% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 17,32% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure de faire baisser le pourcentage de participation à Chéreng.

11:30 - À Chéreng quel était le taux de la participation à Chéreng en 2017 ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 3 031 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des législatives de 2017, parmi les 2 454 personnes en âge de voter à Chéreng, 49,43% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 42,14% pour le second round.