Résultat de la législative à Chevigny-Saint-Sauveur : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Chevigny-Saint-Sauveur sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - À Chevigny-Saint-Sauveur, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière élection suprême à Chevigny-Saint-Sauveur avec 29,36% des suffrages, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 25,94%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 19,17% et Éric Zemmour à 6,71%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront probablement remettre en question ce tableau à Chevigny-Saint-Sauveur dimanche. Pour rappel la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Pendant ce temps, le RN s'est rapproché des 20%. 14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Chevigny-Saint-Sauveur La participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif à Chevigny-Saint-Sauveur. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 24,54% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 21,5% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages pourrait potentiellement inciter les citoyens de Chevigny-Saint-Sauveur (21800) à se désintéresser du scrutin. 11:30 - À Chevigny-Saint-Sauveur quel était le score de l'abstention à Chevigny-Saint-Sauveur en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, durant les législatives, 56,01% des inscrits sur les listes électorales de Chevigny-Saint-Sauveur avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 50,77% pour le tour deux. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Chevigny-Saint-Sauveur ? Pour ces nouvelles élections de 2022 à Chevigny-Saint-Sauveur, les 9 bureaux de vote (de 1 Breuil à 9 Menestrels) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 7732 citoyens de la ville à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 13 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription couvrant la cité, soit un peu plus que la moyenne en France.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Chevigny-Saint-Sauveur comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Côte-d'Or

Tête de liste Liste Xavier Richard Divers gauche Solène Lacroix-Samper Reconquête ! Tarja Fauvet Divers gauche Patricia Marc Nouvelle union populaire écologique et sociale Bruno Louis Ecologistes Valérie Grandet Les Républicains François Benredjem Ecologistes Yasmina Hamidi Droite souverainiste Julien Collenne Droite souverainiste Dominique-Alexandre Bourgois Rassemblement National Clément Van Melckebeke Divers gauche Fabienne Delorme Divers extrême gauche Fadila Khattabi Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Chevigny-Saint-Sauveur : les enjeux

A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des votes au premier tour à Chevigny-Saint-Sauveur, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26% et 19% des suffrages. Le choix des habitants de Chevigny-Saint-Sauveur était resté inchangé au second tour au profit d'Emmanuel Macron (57% des suffrages). Marine Le Pen avait rassemblé 43% des votes. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette agglomération pour obtenir la majorité de l'hémicycle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Chevigny-Saint-Sauveur (21800) seront invités à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français.