Résultat de la législative à Chirens : 2e tour en direct

Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Chirens, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait marqué des points avant cette deuxième manche des législatives. Son représentant a donc une certaine envergure ce dimanche 19 juin. Mais ce score est tout de même à évaluer au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 21,14%, 6,03%, 2,3% et 2,44% il y a deux mois. Ce qui, en cumul, délivrait un potentiel de 31,91% pour la coalition LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Chirens ?

Avec 29,42% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Chirens au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin 2022. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National reçoivent 28,1% et 21,57% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 députés.