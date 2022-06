Résultat de la législative à Chouzé-sur-Loire : 2e tour en direct

En direct

18:47 - La coalition Mélenchon était arrivée au pied du podium à Chouzé-sur-Loire dimanche dernier Les inscrits de Chouzé-sur-Loire avaient donné 12,4% de leurs voix à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés le dimanche 12 juin, pour le 1er round des législatives. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 14,35%, 3,59%, 0,97% et 3,88% en avril. Ce sont donc 22,79% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Chouzé-sur-Loire.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Chouzé-sur-Loire ? Grâce à 31,48% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Chouzé-sur-Loire dimanche 12 juin au soir du premier round de la législative. Elle est ressortie devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui récupèrent respectivement 27,19% et 12,4% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés.

13:30 - La participation peut-elle encore baisser à l'occasion du second tour des législatives 2022 à Chouzé-sur-Loire ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au second round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Les jeunes manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? Pendant les dernières élections législatives, 37,34% des personnes en capacité de voter à Chouzé-sur-Loire avaient pris part au scrutin au round numéro deux, ce qui représentait 556 votants sur les 1480 personnes inscrites sur les listes électorales.