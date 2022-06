En direct

20:10 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Chouzé-sur-Loire ? Les votants de Chouzé-sur-Loire avaient concédé 14,35% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier tour de la présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,59% et 0,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 18,91% à Chouzé-sur-Loire pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Chouzé-sur-Loire ? Le président avait obtenu 26,96% des voix à Chouzé-sur-Loire, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen s'était hissée à 34,14% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,35% (contre 22%). Les indications nationales des ultimes semaines boulverseront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus à Chouzé-sur-Loire À Chouzé-sur-Loire, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera indiscutablement la participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 480 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 73,06% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 71,01% au premier tour, c'est-à-dire 1 051 personnes. La peur d'une résurgence du covid-19 serait susceptible de modifier les choix que feront les électeurs de Chouzé-sur-Loire.

11:30 - À Chouzé-sur-Loire, les chiffres de la participation à l'occasion des législatives seront un élément décisif Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. En 2017, au moment des législatives, 1 489 personnes en âge de voter à Chouzé-sur-Loire s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 44,59%). Le taux de participation était de 37,34% au round numéro deux. Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012.